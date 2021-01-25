Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine sosyal medyada hakaret eden eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
25 Ocak 2021, Pazartesi 16:24 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli E.E. hakkında soruşturma tamamlandı. Sabah'tan Buse Pehlivan'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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