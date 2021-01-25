Siyaset Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu

Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu

Siyaset

Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine sosyal medyada hakaret eden eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 16:24 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli E.E. hakkında soruşturma tamamlandı. Sabah'tan Buse Pehlivan'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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