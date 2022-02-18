Türkiye Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, toprağa verildi

Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, toprağa verildi

Türkiye

Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, toprağa verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

18 Şubat 2022, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kronik rahatsızlıkları nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören dayısı Ali İhsan Reis, dün sabah hayatını kaybetti.


Reis, Bafra ilçesi Darboğaz Camisi'nde Cuma Vakti kılınan Cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze sonrası Bakan Soylu, şehirden ayrıldı.

Tayfur KARA-Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor