Bakan Soylu şehit 13 kişiye ilişkin, "Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu çocuklar aileleri ve eşlerinin yanında kaçırıldılar. Açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hep beraber yaşıyoruz. Bu ailelere sadece vatandaş muamelesi yapmadık, evlat muamelesi yaptık, her 3 ayda bir görüştük. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz; gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu; bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şahadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar" dedi.

'Pervin Buldan dedi ki 'biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar'

Bakan Soylu, terör örgütünden merhamet ve vicdan bekleyenlerin vicdansız olduğunu vurgulayarak, "Terör örgütünün ilk katliamı mı? Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi? Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki 'biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar'. 1987 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, benim polisime, askerime, kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı?" diye konuştu.

'Fotoğraflarının hepsi burada'

Bakan Soylu, 13 şehidin naaşına Malatya'da otopsi yapıldığını anımsatarak şöyle konuştu:

"Bombalama yalanlarının her yerde bir daha haince yaftalanacağını düşündüğümüz için aileleri bu evlatlarımızın yanına getirip, 'hepsi vücut bütünlüklerini görecek' dedik. Vücut bütünlüklerinin fotoğraflarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz. Orada iki terörist yakaladık. O hınçla her şey yapılabilirdi. İfadesi alındı. Talimatların kimin tarafından verildiği orada ortaya konuldu. Biz bu evlatlarımızın ülkemize, ailelerine canlı kavuşabilmesi konusunda kaçırıldığı günden itibaren heyecanla beklenti içindeydik. Dün aileleriyle nasıl konuşacağımızı hepimiz kara kara düşündük. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. En yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. Bu izahattan sonra 'Trump'tan bunları isteseydiniz' diye sorarlarsa, yanınızdakilerden istemek için ne yaptınız da bu memleketin evladı olmayan Trump'tan istenmesini bekliyorsunuz."





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