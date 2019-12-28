İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli otomobil ile ilgili kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.