Türkiye Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz edince hakim tepki gösterdi

Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz edince hakim tepki gösterdi

Türkiye

Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz edince hakim tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Hakan T. (22), 7 bin 80 TL cezaya çarptırıldı. Mahkeme hakimi Birol Küçük, kararın açıklanmasının ardından "Bana ceza vermeyin, ödeyemem” diyen sanığa, "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" dedi.

29 Haziran 2021, Salı 15:35 Son Güncelleme:
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan T. hakkında, 29 Mart’ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Hakan T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Hakan T., hazır bulundu. Bakan Soylu’ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., “Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım” dedi.

Hakan T.'ye, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., “Bana ceza vermeyin, ödeyemem” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, “Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum” dedi.

Samed Aydın SUN/DHA

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