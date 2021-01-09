Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Kendisi bir DHKP/C militanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu ile ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.





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