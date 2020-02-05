Türkiye Bakan Turhan: 177 yolcu vardı, kazada can kaybı yok

Bakan Turhan: 177 yolcu vardı, kazada can kaybı yok

Türkiye

Bakan Turhan: 177 yolcu vardı, kazada can kaybı yok

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ''Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. 177 yolcu vardı, kazada can kaybı yok." açıklamasında bulundu.

05 Şubat 2020, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçağın içindeki yolcular tahliye ediliyor. Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'e yapılması planlanan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

177 yolcu vardı

CNN Türk canlı yayına katılan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hastanelerde tedbir alındığını Kartal ve Pendik'ten çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtti.

Öztürk henüz doğrulanmadığını belirterek resmi olmayan bilgilere göre uçakta 177 yolcu olduğunu ve içeride sıkışmış yolcular olabileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

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