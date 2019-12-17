Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Türkiye'nin hem bugünü hem de geleceği için çalıştıklarını, bunun toplamına beka meselesi dediklerini anlatan Turhan, ulaştırma ve haberleşme sektöründe ter akıtan 250 bin kişiye "medeniyet neferleri" payesi biçilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" sözlerini anımsatan Turhan, "İşte bu insanlar, yaptıkları işlerle yolumuzun, medeniyetimizin kilometre taşlarını döşemektedirler. Huzurlarınızda hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ne yaptıysak güzel vatanımızın bekası, aziz milletimizin selameti için yaptık." diyen Turhan, dünya medeniyetinin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük katkıları olan aziz milleti, Cumhuriyetin 100. yılına taşıma, Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokma çabalarının kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar 200 milyon lira harcama yapıldığını anlatan Turhan, temel hedeflerinin farklı ulaşım modları arasında denge oluşturmak olduğuna işaret etti.

Demir yollarına toplamda 137 milyar 500 milyon lira yatırım yaptıklarını bildiren Turhan, ulaşım türleri arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla yıllardır ihmal edilen demir yollarını yeni bir anlayışla ele aldıklarını söyledi.

Turhan, yükün demir yolu ile kara taşımacılığındaki payını 2 kat artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Toplam yol 68 bin 254 kilometre"

Bakan Turhan, bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 123 kilometreye ulaştırdıklarını, kara yolu ağındaki 3 bin 60 kilometre otoyol olmak üzere toplam 68 bin 254 kilometre yol bulunduğunu kaydetti.

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve iş gücünden yıllık 18 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandığını belirten Turhan, bölünmüş yollar toplam yol ağının yüzde 40'ını oluşturmasına karşın bütün yol ağında hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 82'sine hizmet verdiğini, ortalama hızın ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıktığını bildirdi.

"Projeye ilişkin ekonomik ve finansal analizler yapıyoruz"

Bakan Cahit Turhan, Avrupa'yı Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan köprü konumundaki Türkiye'nin batıdan doğuya kesintisiz ulaşım imkanını sağlayacak otoyol ağlarını kamu özel sektör iş birliğiyle yaptıklarını ifade ederek, kamu özel sektör iş birliği yöntemiyle yapacakları yüksek standartlı ve yüksek maliyetli projelerin yatırım kararını almadan önce projeye ilişkin ekonomik ve finansal analizler yaptıklarına işaret etti.

Her projenin sağlayacağı zaman, taşıt işletme, bakım, kaza ve benzeri ekonomik faydaları ile maliyetlerini değerlendirdiklerini anlatan Turhan, işletme gelirlerinden de faydalanarak projelerin finansmanını sağladıklarını, bütçe imkanlarını sosyal faydası yüksek başka projelere aktarmış ve ulaşım hizmetini yurt sathına yaymış olduklarını vurguladı.

"148 tünelde de çalışmalar devam ediyor"

Bakan Turhan, otoyol uzunluğunun 1.714 kilometreyken, önemli bir bölümünü yap işlet devret modeliyle olmak üzere 1.346 kilometre daha otoyol yaptıklarını kaydederek, bugün otoyol ağının 3 bin 60 kilometreye ulaştığını, 2023 ve 2035 yıllarına kadar toplam 20 projede 5 bin 532 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projelerin 573 kilometrelik kesiminde yapım çalışmaları halen devam ediyor. Kalan kesim için ise proje hazırlık çalışmalarımız sürüyor. Kara yollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira. Bütün bu saydığım otoyol projeleri de dahil olmak üzere önemli projeleri yap işlet devret yöntemiyle yapılması fırsatı AK Parti hükümetleri döneminde yakaladığımız ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde yurtdışı finans kuruluşlarından sağlanan finansmanla gerçekleşmiştir."

Son 17 yılda tünel uzunluğunun 9 kat, köprü ve viyadük uzunluğunun ise 2 kat arttırıldığını anlatan Turhan, İstanbul'a rahat nefes aldıran mega projelerden Avrasya Tüneli'nden hizmete girdiği 2016 yılından bugüne kadar 48 milyon aracın geçiş yaptığını söyledi. Cahit Turhan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 533 kilometre uzunluğunda, 148 tünelde de çalışmalar devam ediyor. 636 kilometre uzunluğunda 250 tünelde ise proje çalışmaları sürüyor. 142 kilometre uzunluğunda 46 tünelin de projesi hazır. Gümüşhane Zigana, Sivas Geminbeli, Erzurum Kop, Van Güzeldere yapımına devam ettiğimiz tüneller arasında. Son 17 yılda 333 kilometre uzunluğunda 2 bin 955 köprü ve viyadük yapımını tamamladık. Bunlar arasında Nisibi, Ağın, Hasankeyf ilk aklıma gelen örnekler.

62 kilometre uzunluğunda 539 köprü ve viyadükte ise yapım çalışmaları devam ediyor. Kömürhan köprüsü ve Eğiste viyadüğü bunlar arasında yine kullanılan teknik açısından öne çıkan sanat yapıları. Sadece 2019’da 23 kilometre uzunluğunda 92 köprü, viyadük ve kavşağı bitirmeyi hedeflemiştik. Bu hedefin üstüne çıktık. 40 kilometrelik 171 köprü viyadük ve kavşağı tamamladık. 1.077 köprünün bakım ve onarımı ile 256 tarihi köprünün de restorasyonunu yaptık. Trafiğe hizmet veren toplam 8 bin 922 köprünün uzunluğu 644 kilometreye ulaştı."

"505 kilometrelik akıllı yolun inşası için çalışıyoruz"

Bakan Turhan, Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için iyi planlanmış bir denizcilik politikasıyla hareket ettiklerini söyledi.

Türk sahipli filonun, dünyada 19. sıradan 15. sıraya yükseldiğini bildiren Turhan, toplam yük elleçlemesinin ise 190 milyon tondan 460 milyon tona ulaştığını vurguladı.

Kanal İstanbul Projesine de değinen Turhan, "İstanbul Boğazına alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz ancak kimsenin şüphesi olmasın projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık. Tüm bunları büyük devlet ve vatan sevdasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladıklarına dikkati çeken Turhan, 505 kilometrelik akıllı yolun inşası için çalıştıklarını bildirdi.

Turhan, bakanlığının bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA