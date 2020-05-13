Türkiye Bakan uyardı, çarşı ve pazarda manzara yine de değişmedi

Bakan uyardı, çarşı ve pazarda manzara yine de değişmedi

Türkiye

Bakan uyardı, çarşı ve pazarda manzara yine de değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çarşı ve pazarlar için önemli uyarıda buldu ancak o noktalarda manzara yine değişmedi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 14:05 Son Güncelleme:
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Corona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

DHA


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