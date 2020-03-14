Türkiye Bakan uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı

Bakan uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı

Türkiye

Bakan uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime verilmesi ve uzaktan eğitim ile ilgili detayları açıkladı.

14 Mart 2020, Cumartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.

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