Bakan Varank duyurdu: 200 bin lira destek ödenecek

İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Fulya Yerleşkesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Şişli'deki yerleşkenin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı üyeleri, girişimciler ve iş insanları katıldı.

"2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel politika bileşenlerinden biri girişimcilik"

Törende konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu merkezin kurulmasında aktif bir rol oynadı. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 75'i İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank konuşmasına, "Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. getir.com, Silikon Vadisinden 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu işin arka planında da aslında bir teknoloji var. Yine gençlerimizin kurduğu oyun şirketi Good Job Games'i ziyaret ettim. Onlar da geçen sene 800 milyon indirme alarak, dünyanın en çok indirme alan oyun şirketleri arasına ilk 3'e girmiş oldu" diye devam etti.

"Gençlerimiz 200 bin liraya kadar hibeden desteğinden faydalanabilirler"

Bakan Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız, çok çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünler geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Geçtiğimiz sene gençlerimiz bu program sayesinde yaklaşık 26 milyon liralık destekten faydalandı. Programın 2020 çağrısı hala açık. Gençlerimiz 200 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilirler. KOSGEB aracılığıyla hem eğitim hem de finansman desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 1 buçuk milyonu aşkın vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Talepteki artışı dikkate alarak, bu hizmeti elektronik ortama taşıdık ve e-Akademi'yi hayata geçirdik. E-devlet şifresiyle tüm vatandaşlarımız bu eğitimlere online olarak katılabiliyorlar."



