Bakan Varank duyurdu: 300 bin lira hibe!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceklerini açıkladı

04 Mart 2019, Pazartesi 12:23
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Bakan Varank duyurdu: 300 bin lira hibe!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde."


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