Bakan Varank duyurdu: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz' dedi.