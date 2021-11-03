Türkiye Bakan Varank duyurdu: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Bakan Varank duyurdu: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Türkiye

Bakan Varank duyurdu: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Bakan Varank yaptığı açıklamada, 'KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz' dedi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz' dedi.

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