Bakan Varank duyurdu: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz
Bakan Varank yaptığı açıklamada, 'KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz' dedi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz' dedi.
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