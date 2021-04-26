Bakan Varank duyurdu: En yüksek seviyeye ulaştı
Bakan Varank, imalat sanayi verileri hakkında önemli açıklamada bulundu. Bakan Varank, Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı dedi.
26 Nisan 2021, Pazartesi 13:04 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76.2 düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,8'le Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı" dedi.
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