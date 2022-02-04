Bakan Varank duyurdu! 'Firmalara 100 bin lira ödemeye başladık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni Istihdam için taahhütte bulundu. Biz de bu firmalara 100 bin liralık ödemelerini yapmaya başladık." dedi.

İHA







