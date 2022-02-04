Ekonomi Bakan Varank duyurdu! 'Firmalara 100 bin lira ödemeye başladık'

Bakan Varank duyurdu! 'Firmalara 100 bin lira ödemeye başladık'

Ekonomi

Bakan Varank duyurdu! 'Firmalara 100 bin lira ödemeye başladık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam taahhüdü ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Varank açıklamasında, KOBİ'lere ilişkin olarak istihdam taahhüdünü yerine getirenlere 100 bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

04 Şubat 2022, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni Istihdam için taahhütte bulundu. Biz de bu firmalara 100 bin liralık ödemelerini yapmaya başladık." dedi.

İHA


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