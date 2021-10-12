Ekonomi Bakan Varank duyurdu: Üreterek büyümeye devam ediyoruz

Bakan Varank duyurdu: Üreterek büyümeye devam ediyoruz

Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Üreterek büyümeye devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.

12 Ekim 2021, Salı 20:46 Son Güncelleme:
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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