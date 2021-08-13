Bakan Varank duyurdu! 'Yerli aşının Faz 2 aşaması tamamlandı'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı son açıklamada virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.
13 Ağustos 2021, Cuma 10:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.