Bakan Varank duyurdu! 'Yerli aşının Faz 2 aşaması tamamlandı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.



