Bakan Varank: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.





Bakan Varank konuşmasında şunları söyledi:

"Bunun için de ülkemizi kritik teknolojileri üretebilen global bir üs haline getirmek üzere çalışıyoruz. İşte KontrolMatik’in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim. Hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün katlanarak artıyor. Hal böyle olunca enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Bildiğiniz üzere fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisi artık tarih oluyor. Bunların yerini alacak elektrikli araçların en temel bileşenlerinden biri de bataryalar. Öyle ki bu araçların maliyetinin büyük kısmı da bataryadan kaynaklanıyor. Aslında enerji depolama sistemleri sadece araçların kendisi için değil, şarj alt yapısı için de kritik bir unsur. Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye’nin otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık."

'YIL SONUNDA SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNECEK'

Bakan Varank, şu anda projede her şeyin yolunda ilerlediğini kaydederek, "Yıl sonunda inşallah ilk araçlar seri üretim bandından inecek. Ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız. İşte bu yüzden dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildi. TOGG’da kullanılacak bataryaların ülkemizde üretilmesine yönelik yatırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Benzer şekilde Ford Otosan’ın da ülkemizde elektrikli araç ve batarya üretimine dair çok kıymetli yatırımları söz konusu. Ama burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. KontrolMatik Teknoloji’nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan çok yerinde bir adım. Ben şahsen gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 250 kişi istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu sayı 600’e çıkacak. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp bin megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak" diye konuştu.

'İRAN KAYNAKLI SORUNU KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ'

Bakan Varank, son birkaç günün ana gündemi olan doğal gaz arzındaki İran kaynaklı kesintiye de özel bir parantez açmak istediğini vurgulayarak, "Maalesef bu durum kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açıyor. 'Bu kesintilerden herkes nasibini alsın' gibi eşitlikçi görünen; ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle yürütüyor. Pazar akşamı OSB yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, 500 kişilik bir grupla bir değerlendirme yaptık. Bu sıkıntıyı en az hasarla nasıl atlatacağımızı istişare ettik. Aldığımız görüş ve değerlendirmelere göre de Enerji Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri ivedilikle yaptı, yapıyor. Buradaki temel yaklaşımımız oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız" ifadesini kullandı.

'GİTMİŞ BALIKÇIDA GÖRÜNTÜ VERİYOR'

Bakan Varank, İstanbul'da yoğun Kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara ilişkin, "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele Balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir Balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum" dedi.

Şaduman UNUTMAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)