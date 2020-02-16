Ekonomi Bakan Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Bakan Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Ekonomi

Bakan Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

16 Şubat 2020, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği 69. Aylık Toplantısı'na katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

AA

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