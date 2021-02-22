Ekonomi Bakan Varank: Türkiye'nin sektördeki büyümesi devam ediyor

Bakan Varank: Türkiye'nin sektördeki büyümesi devam ediyor

Ekonomi

Bakan Varank: Türkiye'nin sektördeki büyümesi devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor." dedi.

22 Şubat 2021, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." dedi.

AA

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