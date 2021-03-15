Türkiye Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi

Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi

Türkiye

Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaları devam yerli aşı için tarih verdi.

15 Mart 2021, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.

Bakan Varank "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... MİT'ten çok kritik operasyon! PKK'nın önemli ismi yakalandı...