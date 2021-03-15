Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaları devam yerli aşı için tarih verdi.
15 Mart 2021, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.
Bakan Varank "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı.
AA
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