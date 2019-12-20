Bakan Varank, yerli otomobilin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz” dedi.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından yerli otomobilin fotoğraflarını paylaştı.









"Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz"

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Kasım ayında MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Vizyoner Zirvesi'ne katılmıştı. Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktarmıştı.

Otomobil üretme noktasında en önemli yatırımın yeterli donanıma ve liyakate sahip personel olduğunu ifade eden Karakaş, Türkiye'nin bu yarışın içerisinde olduğunu belirterek, "Grubumuzu kurarken amacımız, milli ve uluslararası camiada rekabet edebilen doğuştan elektrikli bir araç sahibi olmaktı." demişti.

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuşmuştu.