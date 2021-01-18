Ekonomi Bakan Varank'tan Facebook açıklaması

Bakan Varank'tan Facebook açıklaması

Ekonomi

Bakan Varank'tan Facebook açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararına ilişkin, "Facebook açısından isabetli bir karar. Türkiye'de herkesin eriştiği bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez." dedi.

18 Ocak 2021, Pazartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis’te Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararını değerlendiren Varank, şunları kaydetti:

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"Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kriz yönetiminde gösterdiğimiz başarı sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların Türk ekonomisine güveni arttı. Senenin başında Türkiye ekonomisi için oldukça karamsar bir tablo çizen uluslararası kuruluşlar da büyüme tahminlerini pozitif şekilde revize etmeye başladılar. Sıkıntılı süreci geride bırakıp artık tam anlamıyla yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama odaklanacağımız bir döneme giriyoruz. Öncü göstergeler tüketici talebinin ve yatırım iştahının 2021 ilk ayı itibarıyla da artış eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor"

AA

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