Bakan Varank’tan sanayi üretimi değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin martta yüzde 2,1’lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.