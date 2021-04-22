Türkiye Bakan Varank'tan son dakika yerli aşı açıklaması

Bakan Varank'tan son dakika yerli aşı açıklaması

Türkiye

Bakan Varank'tan son dakika yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısı hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Varank, 'Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak' dedi.

22 Nisan 2021, Perşembe 09:44 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı son dakika açıklamasında, '(Yerli aşı) Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız' dedi.

DHA


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