Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması şöyle:

(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak..

Detaylar geliyor...



