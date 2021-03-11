Bakan Varank'tan Xiaomi'nin Türkiye fabrikasıyla ilgili açıklama: 2 bin vatandaşımız istihdam edilecek
Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasıyla ilgili açıklamasında, '2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.' dedi.
11 Mart 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması şöyle:
(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak..
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