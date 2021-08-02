Ekonomi Bakan Yanık açıkladı: 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

Bakan Yanık açıkladı: 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

Ekonomi

Bakan Yanık açıkladı: 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ile Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarımıza ilettik. Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon TL destek gönderdik" dedi.

DHA

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