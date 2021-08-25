Bakan Yanık açıkladı: Kastamonu'ya 10 milyon lira daha kaynak
Selden etkilenen ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu'da, afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından Kastamonu'ya ek kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz" dedi.
Yanık ayrıca, "Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN