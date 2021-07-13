Ekonomi Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Ekonomi

Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

13 Temmuz 2021, Salı 00:31 Son Güncelleme:
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Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.

ANKARA (DHA)

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