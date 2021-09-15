Ekonomi Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor

Ekonomi

Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 11:06 Son Güncelleme:
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Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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