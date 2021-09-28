Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, "Her bir annemizin, anne adayımızın ve yavrularımızın sağlığı bizim için çok değerli. Salgın süresince aldığımız tedbirlerde bilhassa hamile kardeşlerimizi korumak için azami çaba sarfettik. Zor bir süreci hep birlikte aşıyoruz. Bu mücadelede elimizdeki hiçbir tedbiri yok sayamayız. Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz. Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)



