Bakan Yanık, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız" şeklindeki açıklamasını paylaşarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’na seslenen Yanık, "Sayın Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019´dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız" dedi.

DHA