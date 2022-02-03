Siyaset Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Siyaset

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağı Anaokulu/ Anasınıfı Destek Programı'nın bu yıl başlayacağını açıkladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 00:04 Son Güncelleme:
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Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/ Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun" dedi. 


Bakanlıktan programa ilişkin yapılan açıklamada ise "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3- 5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, (DHA)

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