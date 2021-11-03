Siyaset Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' paylaşımı

Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' paylaşımı

Siyaset

Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 19:00 Son Güncelleme:
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Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir."

AA


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