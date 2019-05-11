Bakan Ziya Selçuk ödül törenine bastonla geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen bir programa ayağında yürüteç ve elinde bastonla geldi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 17:05
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Bakan Ziya Selçuk ödül törenine bastonla geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı tarafından bakanlıkta düzenlenen Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Programa katılan Bakan Selçuk'un ayağındaki yürüteç ve elindeki baston dikkatleri çekti.

Sonradan alınan bilgiye göre Bakan Selçuk'un ayak tarak kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Bakan Selçuk'un bastonunun üzerinde yazan "M.E.B. Ziya Selçuk" detayı da dikkat çekti.

İHA

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