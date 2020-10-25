Bakan Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı. Doğduğu köyden ilkokul fotoğrafını paylaşan Selçuk aynı köyü yakın zamandaki ziyaretinden fotoğrafını da paylaştı.
25 Ekim 2020, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.
İşte o paylaşım:
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