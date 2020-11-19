Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.









DHA





İlgili Haberler Bakan Ziya Selçuk'tan yen uzaktan eğitim açıklaması



