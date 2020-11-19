Türkiye Bakan Ziya Selçuk'tan sınavlar için açıklama geldi

Bakan Ziya Selçuk'tan sınavlar için açıklama geldi

Türkiye

Bakan Ziya Selçuk'tan sınavlar için açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edecek öğrencilerin sınavları hakkında bir açıklamada bulundu.

19 Kasım 2020, Perşembe 13:42 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.

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DHA


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