Türkiye Bakan Ziya Selçuk'tan yen uzaktan eğitim açıklaması

Bakan Ziya Selçuk'tan yen uzaktan eğitim açıklaması

Türkiye

Bakan Ziya Selçuk'tan yen uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında dönem sonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okullar hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

19 Kasım 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların evde de yanlarında olacaklarını belirterek, "Eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım" dedi.

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Bakan Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında okullarla ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde" ifadelerini kullandı.



DHA


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