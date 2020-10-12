Türkiye Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2020, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Köy okulları ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var.

Çocuklarımız ana mecrası elbette EBA televizyonu. Bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor.

13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik.


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