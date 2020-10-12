Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Köy okulları ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var.

Çocuklarımız ana mecrası elbette EBA televizyonu. Bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor.

13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik.







