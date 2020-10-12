Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
12 Ekim 2020, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Köy okulları ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var.
Çocuklarımız ana mecrası elbette EBA televizyonu. Bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor.
13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik.