Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yılda verilecek çiğ süt destekleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süt üreticilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin ve vatandaşlarımızın ucuz süte ulaşmalarını sağlamak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele’'kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması oluşturmasının önüne geçmek ve arz-talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenlenme yapılmıştır. Bu kapsamda; 2019 yılında yani yeni yıldan itibaren ocak, şubat, mart aylarında süt üreticilerimize litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş 'süt prim desteği', 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltilmiştir.

1,95 TL OLACAK

Böylece Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 TL’lik sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 TL olacaktır. Bu desteklemeyle 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon TL süt desteği yapılacaktır."

İHA



