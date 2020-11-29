Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrası düzenlendiği basın toplantısında, "Ülkemizde corona virüs aşısı ücretsiz olacak" müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk corona virüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İlk aşılama sağlık çalışanlarına

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.







