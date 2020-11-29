Bakanı Koca müjdeyi duyurdu: Corona virüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
29 Kasım 2020, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
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Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrası düzenlendiği basın toplantısında, "Ülkemizde corona virüs aşısı ücretsiz olacak" müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk corona virüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
İlk aşılama sağlık çalışanlarına
Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.
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