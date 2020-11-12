Türkiye Bakanın örnek iller arasında gösterdiği Tekirdağ'da vaka sayısı riskli duruma geldi

Bakanın örnek iller arasında gösterdiği Tekirdağ'da vaka sayısı riskli duruma geldi

Türkiye

Bakanın örnek iller arasında gösterdiği Tekirdağ'da vaka sayısı riskli duruma geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 ay önce örnek iller arasında gösterdiği Tekirdağ'da vaka artışı önemli bir boyuta ulaştı.

12 Kasım 2020, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Çin’den yayılan corona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde corona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

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Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda corona vaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait corona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.


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