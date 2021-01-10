Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mesajında, "Değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Toplumun doğru ve güvenilir haber alma hakkını temin etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın sektöründe emek veren, kamuoyunu özgür ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi özgür ve tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçilerine minnettarız." paylaşımında bulunarak, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.

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