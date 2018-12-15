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Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Albayrak, Katarlı bakanlarla görüştü

18. Doha Forumu’na katılmak üzere Katar’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katarlı bakanlarla görüşme yaptı.

15 Aralık 2018, Cumartesi 13:12 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Albayrak, Katarlı bakanlarla görüştü

18. Doha Forumu Katar'da başladı. Foruma katılmak üzere Katar’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, Katar Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Sultan Bin Saad al Muraikhi ile görüştü.

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