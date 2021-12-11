Bakanlık açıkladı: 10 Aralık’ta rekor kırıldı! Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca "10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı" açıklaması yapıldı.
11 Aralık 2021, Cumartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3’lük payla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı" denildi.
DHA
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