Bakanlık açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.