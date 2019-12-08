Bakanlık açıkladı: Avustralya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

08 Aralık 2019, Pazar 10:39 Son Güncelleme:
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Bakanlık açıkladı: Avustralya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

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