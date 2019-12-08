Bakanlık açıkladı: Avustralya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."