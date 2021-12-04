Ekonomi Bakanlık açıkladı! En yüksek ceza verildi, 57 işletme men edildi

Bakanlık açıkladı! En yüksek ceza verildi, 57 işletme men edildi

Ekonomi

Bakanlık açıkladı! En yüksek ceza verildi, 57 işletme men edildi

Giresun Şebinkarahisar'da çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan madencilik şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre en üst sınır ceza uygulandı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Madencilik şirketinin faaliyetleri, çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle valilik kararıyla süresiz durdurulmuştu. Analiz sonuçlarının incelemeye alındığı şirketin sorumluları hakkında, adli ve idari işlem de başlatılmıştı.

EN ÜST CEZA VERİLDİ

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle “en üst sınır” olan 12 milyon lira idari para cezası uygulanarak işletme faaliyetten men edilmiştir" dendi.

57 İŞLETME MEN EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada 1 Ocak tarihinden itibaren toplam uygulanan para cezasından da bahsedildi ve "Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 11 bin 641 denetim yapan ekiplerimiz, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari para cezası uygulayarak, 57 işletmeyi faaliyetten men etmiştir" ifadesinde bulunuldu.  


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