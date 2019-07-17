Bakanlık açıkladı! Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklarda tanksavar füzesi ve drone ele geçirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi" dedi.