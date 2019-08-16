Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

16 Ağustos 2019, Cuma 09:04 Son Güncelleme:
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Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. AA

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