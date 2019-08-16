Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.